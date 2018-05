Temer define indicações para comissões do pré-sal

Comissão Especial do Regime de Partilha:

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Relator: Henrique Alves (PMDB-RN);

Comissão Especial do Fundo Social:

Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Relator: João Maia (PR-RN);

Comissão Especial da Capitalização da Petrobras:

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS-SP)

Relator: Antonio Palocci (PT-SP); e

Comissão Especial da Petro-Sal:

Presidente: Brizola Neto (PDT-RJ)

Relator: Luiz Fernando Faria (PP-MG).

Temer fez somente uma ressalva sobre essas indicações: a do deputado Luiz Fernando Faria para relatar o projeto da Petro-Sal. "No caso do PP, ainda estamos aguardando a indicação do partido". A assessoria da liderança do PP, no entanto, confirma a indicação de Luiz Fernando Faria para relatar o projeto da Petro-Sal.