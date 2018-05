Temer defende voto aberto no Congresso

O vice-presidente da República, Michel Temer, afirmou, em entrevista exclusiva à rádio Estadão ESPN, nesta sexta-feira, 2, que o voto aberto de parlamentares é atualmente "muito mais compatível" com a democracia do País. A declaração foi feita ao ser questionado a respeito da absolvição da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) no plenário da Câmara após votação secreta. Antes, na Comissão de Ética e com voto aberto, ela teve a cassação aprovada.

"O voto secreto foi uma conquista da democracia quando existia a figura do soberano. Mas as coisas vão mudando. Hoje, o voto aberto é muito mais compatível com a democracia consolidada vigente no País", afirmou. O sigilo é previsto em votações de processos de cassação parlamentar. Proposta de emenda constitucional que sugere o fim do sigilo em votações no Congresso está parada na Câmara desde 2006.

Dilma e Lula. O vice-presidente disse ainda que vê com naturalidade as conversas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua sucessora, Dilma Rousseff. Segundo ele, não há "sobreposição" da figura de um sobre o outro. "Vejo com muita naturalidade a troca de ideias entre a Dilma e o Lula. Afinal, ele governou o País por oito anos", disse. "Isto, ao invés de ser um fator negativo, deveria ser considerado um fator positivo", completou.