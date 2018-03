Temer defende Lava Jato, mas diz que investigações não podem paralisar o País

CURITIBA - O vice-presidente Michel Temer defendeu nesta quinta-feira, 28, em Curitiba, as investigações da Operação Lava Jato. O vice ponderou, no entanto, que a força-tarefa não paralise o País.

“A Operação Lava Jato é uma prova que nossas instituições estão funcionando. É uma questão do Judiciário e temos que esperar a apuração dos eventos. Mas é importante que as investigações não paralisem o País”, respondeu Temer ao ser questionado sobre as denúncias de corrupção levantadas contra setores do governo federal, inclusive contra peemedebistas.

Em campanha para reeleição à presidência do PMDB, o vice iniciou nesta quinta, pela capital paranaense, uma série de visitas que fará aos diretórios estaduais do partido para costurar apoios à sua recondução ao comando da sigla. Como principal discurso para convencer os peemedebistas de sua recondução, Temer traz a proposta de lançar o máximo de candidaturas próprias nas eleições municipais deste ano para construir um candidato próprio à Presidência da República em 2018.

“As eleições de 2018, passam pela disputa de 2016”, disse. Em meio à grave crise política enfrentada pelo Planalto, o vice-presidente evitou falar sobre seu suposto rompimento com a presidente Dilma. “O momento é de buscar a unidade em todo o País. Estamos propondo uma pacificação nacional. Acredito que a presidente Dilma deve buscar o mesmo com a reunião do conselho que está sendo realizada hoje”, afirmou.

Para os militantes, Temer usou a emblemática expressão “quem manda no PMDB é o PMDB”, para explicar a continuidade da aliança com o governo do PT. “O PMDB sempre foi um partido construído pela base e estamos provando isso neste momento”, declara Temer.

O peemedebista enfrenta uma ameaça de rebelião dentro do partido e várias lideranças afirmam que não vão apoiá-lo para um novo mandato como presidente da sigla na convenção nacional, marcada para março. No Paraná, no entanto, Temer recebeu o apoio unânime dos peemedebistas. O senador Roberto Requião, presidente da legenda no Estado, diz não ter dúvidas. “O Paraná está fechado com o Temer”, afirma.

Depois de Curitiba, o vice-presidente seguiu para Florianópolis.