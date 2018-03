Temer defende emenda original de partilha de royalties

"Foi uma proposta acordada, inclusive, com o Estado do Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral e com o governador (do Espírito Santo) Paulo Hartung", disse Temer. O presidente da Câmara esclareceu que não acolheu a emenda redigida por Pinheiro e Souto - que propõe a distribuição igualitária entre Estados e municípios -, mas que um recurso permitiu a apresentação da proposta ao plenário e sua votação.

"Foi uma lástima que na Câmara (a proposta) tenha sido modificada por força de uma emenda. Espero que o Senado recupere o relatório do líder Henrique Alves, que fez uma boa divisão dos royalties, não ensejando nenhuma dificuldade para os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo", afirmou.