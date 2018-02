Temer defende Chalita das acusações de corrupção

O deputado foi denunciado pelo analista de sistemas Roberto Grobman, que diz ter sido assessor informal de Chalita na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ocupada pelo parlamentar entre 2002 e 2006. Grobman acusa Chalita de ter recebido propina de empresários interessados em firmar contratos com a secretaria. Chalita nega as acusações e diz que prestará todas as informações para provar sua inocência.