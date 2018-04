Temer convoca reunião para que CPI investigue Protógenes

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), convocou o presidente da CPI dos Grampos, Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), e o relator, Nelson Pellegrino (PT-BA), para uma reunião nesta segunda-feira, 9, em que será discutida a prorrogação dos trabalhos da comissão. Itagiba pede a extensão dos trabalhos por mais 60 dias, para os deputados analisarem documentos do inquérito da Polícia Federal que apura possíveis abusos cometidos pelo delegado Protógenes Queiroz na Operação Satiagraha. A operação levou o ex-banqueiro Daniel Dantas à prisão, em julho do ano passado. Veja também: Operação Satiagraha As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha Relatório da CPI não pede indiciamento de Protógenes e Dantas Protógenes espionou autoridades ilegalmente, diz revista Presidente da CPI dos Grampos pedirá prorrogação para investigar Protógenes Os documentos chegaram à CPI na noite de quinta-feira. Reportagem da revista Veja desta semana informa que o material indica que Protógenes recorreu a métodos ilegais para investigar políticos, jornalistas, integrantes do governo e também Fábio Luiz da Silva, o "Lulinha", filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Relatórios da investigação teriam informações até sobre a vida pessoal da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O material armazenado no pen drive de Protógenes e apreendido pela Polícia Federal contém gravações, fotos e relatórios, segundo a revista. Temer considera as denúncias "muito graves" e vê necessidade de ampliar as investigações sobre a atuação do delegado Protógenes na Operação Satiagraha. A prorrogação dos trabalhos da CPI, que deveria terminar esta semana, depois da votação do relatório de Pellegrino, tem que ser aprovada pelo plenário.