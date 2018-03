Temer convoca governadores para falar sobre segurança

O presidente Michel Temer convocou para quinta-feira, 11h, no Palácio do Planalto, uma reunião com governadores para falar sobre combate à violência já com o Raul Jungamann como titular da recém criada pasta da Segurança.

Foram convidados todos os governadores do país. Além de Jungmann, vão participar do encontro os ministros Torquato Jardim (Justiça), Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria Geral), além do chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen; o ministro interino da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, líderes no Congresso e os presidentes da Câmara, Rodrigo Garcia, e Senado, Eunicio Oliveira.