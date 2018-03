Temer convida Meirelles para jantar do PMDB hoje O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deve participar da reunião da cúpula do PMDB hoje à noite, na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Michel Temer (SP). Nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o posto de vice na chapa presidencial da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, Meirelles foi convidado, por telefone, pelo próprio anfitrião do encontro. A questão do vice, no entanto, não deve ser tratada nesta reunião.