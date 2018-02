Temer conta com forte aparato de segurança para o Carnaval

Rio – O presidente da República, Michel Temer, conta com um forte esquema de segurança no entorno do trecho da Restinga da Marambaia, numa unidade da Marinha do Rio, onde está instalada a casa oficial e ele passa o carnaval. Durante todo o sábado, desde a manhã, a Capitania dos Portos trabalhou para impedir a passagem de barcos a pelo menos 1 km de onde o presidente está instalado com a família e equipe.

Temer embarcou da Base Aérea de Brasília para o Rio de Janeiro por volta das 10h40. Durante a semana, a imprensa divulgou que levaria uma comitiva de 60 pessoas. Segundo auxiliares, a notícia deixou o presidente "muito incomodado". Diante da repercussão, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em entrevista à Rádio Gaúcha, afirmou que seriam 40 e não 60 os acompanhantes.

+++ Temer diz que 'por enquanto' não é candidato à reeleição

De longe, na Restinga da Marambaia, na altura do município de Mangaratiba, na costa verde fluminense, entre uma intervenção e outra da capitania dos portos, foi possível avistar apenas um grupo de pessoas, adultos e crianças, na praia próxima à residência oficial, onde foi montada uma tenda branca para garantir sombra. Por causa da distância, não foi possível identificar quantas e quais pessoas estavam no local.

Apesar da tentativa de se dirigir às proximidades da Restinga da Marambaia, ainda que nos limites permitidos pela Marinha, desde às 10h de ontem, a equipe de reportagem só conseguiu permanecer no mar por cerca de uma hora, enquanto a Capitania dos Portos analisava a documentação da embarcação e interceptava outras lanchas que passavam pelo local.