Temer confirma que o PMDB não terá candidato à Presidência O presidente nacional do PMDB, Michel Temer, confirmou nesta segunda-feira que o partido não terá candidato próprio à Presidência da República. A Executiva da legenda ratificou a decisão por causa do recuo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em limitar as coligações nos Estados. Temer explicou também que a chapa irá priorizar as candidaturas a governos estaduais e ao Senado para montar uma grande bancada. Segundo ele, o partido deverá lançar um candidato ao governo de São Paulo, mas a decisão só será tomada no dia 24 deste mês. Em entrevista à rádio Eldorado, na manhã de hoje, ele informou que, de 12 a 13 Estados, "com quase toda certeza", deverão ter candidatos da sigla a governador. "Com isso, nós queremos verificar se o nosso poder político virá, exatamente, desta eleição de governadores, deputados federais e senadores", comentou. Sobre cogitação de seu nome para vice na chapa do pré-candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra, Temer disse que, por enquanto, isso é apenas especulação. Ele não descartou, porém, eventuais conversas sobre o assunto. "Naturalmente, não há impedimento para que se faça uma coligação. Afinal, o PSDB saiu do PMDB, de modo que, com esta grande reformulação partidária que está vindo pela frente, quem sabe, um dia, essas forças se unam em definitivo", comentou, sempre citando um cenário de hipóteses. "Não há nada definido, não há uma conversa mais avançada, apenas um momento de especulações", avaliou.