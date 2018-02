Temer confirma convite para filiação de Kátia Abreu ao PMDB

O vice-presidente da República e presidente licenciado do PMDB, Michel Temer, confirmou nesta quinta-feira, 12, durante evento do partido em São Paulo, que convidou a senadora Kátia Abreu (PSD-TO) para se filiar à sua sigla. "A Kátia é minha velha amiga", disse ele, argumentando que há poucos dias foi a uma solenidade do CNA e disse que se ela tivesse se filiado ao PMDB, talvez não tivesse tido o desentendimento com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, por conta da política de alianças dessa sigla em Belo Horizonte.

De acordo com Temer, o encontro com Kátia Abreu foi na terça-feira e ele deve manter conversas com a senadora sobre o assunto. "Eu disse: as portas estão abertas", ressaltou.

Nesta tarde, Temer participou de um evento com a aproximadamente 400 candidatos a prefeito e a vice-prefeito em todo o Estado de São Paulo. Questionado sobre sua atuação em campanha durante horário de expediente, Temer alegou que veio a São Paulo para o velório de um amigo de infância e que em seguida aproveitou para participar do evento de seu partido. Por ser um militante antigo do PMDB, Temer disse que ficaria difícil para ele ficar longe das campanhas. "É muito difícil que eu não participe das campanhas do PMDB", afirmou.