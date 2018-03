Temer comunica para Dilma entrada de Chalita no PMDB

O encontro ocorreu na noite de ontem, no Palácio da Alvorada, poucas horas depois de o vice comandar a cerimônia de filiação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, ao PMDB, como parte da estratégia para eleger Chalita prefeito em 2012. "Não tem sentido fazer esta mobilização toda sem trocar ideia com a senhora. O Chalita tem um nome muito bom, trabalhou muitíssimo por nós, me acompanhando em várias viagens pelo Brasil, e virá para o PMDB", disse Temer.

A presidente não demonstrou preocupação com a firmeza do vice. "Gosto muito do Chalita, é uma ótima figura, uma pessoa muito decente e que nos ajudou muito na campanha", respondeu Dilma. Como as duas filiações marcam o início da montagem dos palanques municipais, em uma clara ofensiva do PMDB para enfrentar o PT na briga pelas prefeituras, era Temer quem estava preocupado em esclarecer que este movimento traduz um projeto local, de São Paulo.