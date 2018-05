Temer: comissões do pré-sal serão instaladas amanhã O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), marcou para amanhã a instalação das quatro comissões especiais que vão analisar o marco regulatório para a exploração do petróleo na camada do pré-sal. Hoje, Temer avisou aos líderes dos partidos que indiquem os nomes dos integrantes. Caso contrário, ele mesmo usará a prerrogativa que tem como presidente para nomear os membros das comissões. Os líderes têm enfrentado dificuldades para escolher os nomes porque há vários deputados querendo participar das comissões.