Temer será homenageado no evento, participará de uma missa também em comemoração ao aniversário e deve participar de um almoço com prefeitos. Segundo a assessoria do presidente em exercício, ele seguirá na tarde de sexta para Natal. À noite, Temer participará, na capital do Rio Grande do Norte, de uma homenagem de empresários ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves.