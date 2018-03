Temer: Código Florestal será aprovado 'se Deus quiser'

Durante palestra sobre reforma política promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na capital paulista, Temer elogiou o trabalho do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), relator do projeto. Em um dos momentos mais tensos da negociação da reforma, Aldo ameaçou anteontem abandonar o posto, caso o governo não cedesse mais nas exigências de recuperar a vegetação nativa nas propriedades rurais do País. "O Aldo sofreu muitas pressões, naturalmente, mas fez um excelente trabalho", comentou.

Para o vice-presidente, o tema já foi "amplamente debatido" e as lideranças não pretendem adiar a votação."Onde houver divergência, se resolve com emendas", sugeriu. Temer acredita que a aprovação do novo Código Florestal vai pacificar o campo e sua votação será simbólica para o Congresso. "Essa matéria será o grande trunfo da atual legislatura", disse.

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que acompanhou Temer no evento, disse que o novo Código Florestal é o principal tema de discussão no Congresso no semestre e se disse preocupado com a inquietação gerada pelo impasse envolvendo ruralistas e ambientalistas. "A paz precisa reinar no campo", apelou Kassab.