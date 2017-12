Temer cancela viagem ao Nordeste e deve priorizar entrega da PEC dos gastos públicos

BRASÍLIA – O presidente em exercício, Michel Temer, decidiu adiar a viagens que faria na próxima terça-feira, 14, para as cidades de Arapiraca (AL) e Floresta (PE) e antecipou uma visita que faria ao centro Olímpico na quarta-feira, 15, para terça. De acordo com interlocutores, a intenção do presidente é concentrar os esforços semana que vem para poder levar pessoalmente ao Congresso a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece um teto para o gasto público.

A apresentação deve acontecer na quarta-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está debruçado sobre o tema. Nesta sexta, 10, Meirelles se reuniu com o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e com o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, para discutir o prazo de vigência do texto da PEC.

A agenda em Arapiraca previa uma cerimônia para a sanção da Medida Provisória com incentivos para pequenos agricultores. Já a visita a Floresta era para vistoriar uma obra de transposição do Rio São Francisco. Ainda na há data prevista para as agendas.