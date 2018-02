Temer cancela reunião de líderes por falta de acordo sobre pauta da Câmara

BRASÍLIA - O presidente da Câmara e vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB-SP), cancelou por falta de acordo a reunião de líderes partidários na tarde desta terça-feira, 9, convocada para acertar a pauta de votação do plenário da Casa. Nove dias depois do término das eleições e quatro meses sem votação no plenário, a reunião de líderes seria para ajustar os trabalhos até o final do ano. A reunião preliminar serviria também para que os líderes colocassem suas prioridades de votação ao presidente da Casa.

Temer, também presidente do PMDB, tem acumulado a presidência da Câmara com a coordenação da equipe de governo de transição. Uma das funções de Temer é tratar sobre a divisão de ministérios entre os partidos que apoiam Dilma e os cargos que o seu próprio partido quer ocupar no Executivo.

Enquanto Temer deixa para o plenário as discussões sobre pauta, o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), reuniu os líderes dos partidos da base para acertar as votações de hoje e discutir as prioridades dos aliados até o final do ano. A pauta do plenário está trancada por 12 medidas provisórias.

Na oposição, o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) adiantou que o seu partido quer concluir a votação do projeto que regulamenta a emenda 29, destinando recursos para a área da saúde. O governo incluiu na proposta a criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS), que o DEM quer derrubar. A votação foi interrompida em 2008, quando o governo percebeu que seria derrotado na votação e o artigo que garante a CSS seria derrubado na votação.