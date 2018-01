Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vice presidente da República, Michel Temer, lamentou a morte do criminalista Márcio Thomaz Bastos e do empresário Samuel Klein, ocorridas nesta quinta-feira, 20. "Sempre é preciso que haja paladinos como foi Márcio Thomaz Bastos pela defesa da democracia e pessoas que revolucionem o comércio no País, como fez Samuel Klein", disse o vice-presidente, após passar pelo velório de Bastos, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Sobre Bastos, Temer disse que a advocacia perde um símbolo e a vida pública um grande homem. Ele disse que os dois eram muitos amigos e que almoçavam juntos todas as sextas-feiras. "É uma grande perda para a vida pública porque Márcio representou uma fidelidade extraordinária à atividade pública, tanto que foi um defensor incontestável dos direitos humanos.