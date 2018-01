Temer avaliza ida de tucano Renato Amary para o PMDB

Amary foi durante 19 anos uma das principais lideranças do PSDB na região. Prefeito de Sorocaba por duas vezes, ele perdeu espaço no partido depois de se indispor com o atual prefeito, Vitor Lippi (PSDB), que o sucedeu na prefeitura.

Depois do racha, Amary não conseguiu os votos necessários para se reeleger à Câmara dos Deputados. Ele vai coordenar o PMDB em vinte cidades da região e também é cotado para concorrer à prefeitura em 2012 pelo partido.

Segundo Temer, o PMDB conquistou "uma importante liderança política do Estado" ao conseguir a filiação de Amary. O vice-presidente acredita que o novo aliado vai atrair outros tucanos para o PMDB. De olho nas eleições municipais do próximo ano, o partido convidou 500 correligionários e quer transformar a festa de filiação em um grande ato político, hoje, em Sorocaba.