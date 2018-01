Temer articulou votação de meta fiscal durante a madrugada

Brasília - O vice-presidente Michel Temer (PMDB) passou a madrugada acompanhando a votação do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 e flexibiliza a meta do superávit primário, a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública.

Temer monitorou a presença da bancada peemedebista no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara, a partir do Palácio Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, de onde conversou durante toda a sessão com parlamentares do PMDB.

A aprovação do projeto não foi concluída nesta madrugada, após mais de 18 horas de sessão do Congresso, mas foi aprovado o texto principal. Resta apenas a votação de uma emenda à proposta alterando as regras da política fiscal. Apesar disso, o PMDB considera votação bem-sucedida por ter superado as manobras regimentais da oposição para impedir o avanço do projeto.

O vice-presidente participa nesta manhã do 15º Seminário Internacional Ética na Gestão, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho.