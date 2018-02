Temer anuncia investimento de R$ 53 mi em obras hídricas em Pernambuco

SURUBIM - Em sua primeira visita a Pernambuco desde que assumiu o comando do País, o presidente Michel Temer (PMDB) anunciou, no final da manhã desta sexta-feira, 9, a liberação de R$ 53 milhões destinados a realização de obras hídricas no Agreste do Estado. Deste total, R$ 12 milhões serão destinados à recuperação e modernização da Barragem Jucazinho, que apresenta problemas estruturais, que podem comprometer a segurança de sua operação. Outros R$ 33 milhões serão destinados para a construção de uma adutora emergencial que interligará o Sistema Siriji aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. Os R$ 8 milhões restantes serão destinados a outras obras na região.

A solenidade durou menos de meia hora. Só convidados tiveram acesso ao local. Entre os presentes estavam os ministros da Educação, Mendonça Filho (DEM); Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho (PSB); das Cidades, Bruno Araújo (PSDB) - todos pernambucanos; além de deputados federais, alguns senadores e integrantes do primeiro e segundo escalão do Governo do Estado de Pernambuco, incluindo o governador Paulo Câmara (PSB).

'Prioridade'. Só Temer e Câmara discursaram. Em sua fala, de pouco mais de 10 minutos, o presidente enfatizou que o Nordeste tem sido “prioridade” em sua gestão e garantiu que “continuará sendo”. O peemedebista destacou o esforço que vem sendo feito pelo Governo Federal, desde que ele assumiu, para “melhorar e ampliar” ações como o Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e outros programas.

“O Nordeste tem sido prioridade, mas ainda vemos muita pobreza. E estamos buscando corrigir os rumos para levar mais oportunidade e desenvolvimento para esta região. Ouviu-se muito dizer que nós iríamos acabar com os programas sociais. Mas não há e nunca houve nada disso. Muito pelo contrário. Nós revalorizamos o Bolsa Família, com um reajuste de 12,5%. Nós também investimos pesado no Minha Casa, Minha Vida e no FIES. Até o final de dezembro, por exemplo, estaremos entregando mais de 20 mil novas moradias. Deste total, 3,8 mil aqui bem pertinho, na cidade de Caruaru”, destacou.

Assim como tem feito em todos os seus pronunciamentos, o presidente defendeu o pacote de ajuste fiscal como condição essencial para a continuidade dos investimentos sociais. “Muita gente me diz, gaste. Mas eu não posso pensar assim. Gostaria sim de poder gastar à vontade com o País. Mas precisamos dos ajustes exatamente para garantir o futuro do Brasil. Caso contrário, o País quebra. Meu governo é a favor do Brasil. Assim como é a favor do País o Congresso Nacional que vem atuando na aprovação destas medidas de ajuste, que são absolutamente necessárias”, assegurou.

A proposta do Executivo para a reforma da Previdência também foi destacada por Temer. “Há muitas inverdades circulando sobre este tema. Mas o que podemos garantir é que não haverá alteração em direitos adquiridos e que teremos regras de transição claras e objetivas. É reformar para crescer porque temos responsabilidade fiscal e responsabilidade social”, sentenciou.