Temer age para garantir vaga de vice na chapa de Dilma

"O candidato natural a presidente do PMDB é Michel Temer. Não há ninguém no Senado pleiteando esse posto", afirma o senador Lobão Filho (PMDB-MA). Diferentemente do que ocorreu na eleição da executiva atual, o ambiente agora é de harmonia entre o PMDB da Câmara e o do Senado.

Temer preside o partido desde setembro de 2001. Quando conquistou mais um mandato, dois anos atrás, os senadores chegaram a ensaiar o lançamento do líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), na disputa. Mas a guerra entre as duas bancadas pelo comando partidário acabou desde que se uniram todos em torno da parceria com o PT.

Temer admite que pleiteia mais um mandato à frente do partido e confirma que não há mais a disputa do passado entre Câmara e Senado. Revela, ainda, que tem ouvido dos correligionários que a melhor solução para manter a unidade partidária é a sua reeleição para a presidência.

Cautela

Precavido, ele tem se esquivado quando é provocado a falar sobre quem é o vice do PMDB na chapa presidencial do PT. "Vice é circunstância política. Teremos que ver qual é o nome que mais soma no momento do lançamento da candidata", diz.

"A discussão de vice só será feita depois de março, conjuntamente com o PT e a ministra Dilma", acrescenta, ao lembrar que o pré-compromisso firmado por escrito com a direção petista é de que os peemedebistas terão o posto de vice, além de participação ativa na definição do plano de campanha e do programa de governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.