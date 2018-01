Temer afirma ser vítima de 'infâmia sem tamanho' O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), reagiu com indignação à citação de seu nome no arquivo secreto da Construtora Camargo Corrêa, que sugere uma contabilidade paralela da empreiteira, investigada na operação Castelo de Areia, da Polícia Federal. "Lidar com cafajeste é uma coisa brutal. Estou indignado. É uma infâmia sem tamanho", disse Temer.