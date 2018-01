Temer afirma que não há decisão sobre Kátia Abreu na Agricultura

Brasília - Em meio à expectativa com a confirmação oficial dos nomes da nova equipe econômica do governo, o vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, disse nesta segunda-feira que a presidente Dilma Rousseff deve bater o martelo nesta semana em torno do assunto e minimizou a indicação de Kátia Abreu (PMDB-TO) para o Ministério da Agricultura. "Não há decisão a respeito", disse.

"A presidente vai verificar esta semana se decide a questão da área econômica e o restante fica para depois", disse Temer a jornalistas, ao chegar ao gabinete da vice-presidência, no Palácio do Planalto. "Não há novidade nenhuma em relação a ministério. Não há novidade, pelo menos no tocante ao PMDB."

Temer informou que conversou com Dilma na última quinta-feira para tratar do espaço do PMDB no segundo governo da presidente. Atualmente, o partido ocupa cinco ministérios: Agricultura, Secretaria de Aviação Civil, Previdência Social, Minas e Energia e Turismo. A sigla reivindica mais espaço na nova administração.

"Pelo menos no tocante ao PMDB, tudo ficou pra dezembro, primeiro ponto. Segundo ponto, seja quem for indicado haverá os que criticam ou elogiam, as redes sociais são assim", comentou o vice-presidente, ao ser questionado sobre a mobilização nas redes sociais contra a indicação da senadora para o ministério.

Indagado se a senadora representaria o PMDB caso seja confirmada na Agricultura, o vice-presidente respondeu: "Não há como dizer isso. É um bom nome no Senado, não há a menor dúvida, mas tudo isso será decidido lá na frente, não há decisão agora. Acho que até 15, 16, 17 de dezembro (decidimos isso)."

Conforme informou o Broadcast, o convite da presidente à senadora Kátia Abreu, sem consultar a cúpula do PMDB, irritou tanto a ala peemedebista da Câmara quanto a do Senado. Após uma rápida passagem pelo PSD, a senadora se filiou à legenda só no ano passado, não sendo considerada uma peemedebista alinhada com o partido.