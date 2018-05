Temendo confrontos, caravanas começam a deixar Brasília

Brasília - Temendo confronto no fim do dia, organizadores do protesto em favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff marcaram a viagem de retorno para o fim da tarde deste domingo. "Não vamos esperar a chegada da noite. Temos de ter responsabilidade com as pessoas que trouxemos", afirmou o presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, Maçal Henrique Soares.

Marceneiro de uma indústria da cidade paulista de Ourinhos, Antonio Marcos da Silva, contou que seu ônibus sairia às 18 horas. "Eles não querem confusão", disse. Silva de Oliveira partiu na viagem rumo à Brasília meia noite de sexta. Ele não pagou nada para participar do protesto e admitia ter pouco conhecimento sobre todo o processo.

“Estou cansado de ver tanta roubalheira. Estamos todos descontentes, por isso resolvi acompanhar o grupo.” Questionado sobre quem pagou a viagem, desconversou. "Eles pediram para não contar. E, para dizer a verdade, isso não importa, o que importa é todo esse movimento."