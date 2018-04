Tema é lateral, lamenta Unicef Responsável pela pesquisa que divulgou os municípios com melhores sistemas de educação do País, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) reconhece que é "muito difícil" colocar a educação como tema central nas eleições municipais, mesmo que a responsabilidade sobre o tema seja dos prefeitos. Uma pesquisa encomendada ao Ibope pelo movimento Todos pela Educação mostrou que apenas 1% dos eleitores considera a educação um tema essencial para definir seu voto. Mais do que isso, 68% afirmaram que não conhecem as ações da sua prefeitura nessa área. "Educação figurou apenas como o sexto tema mais importante para os eleitores, atrás de saúde, emprego e segurança'', lembra Maria de Salete Silva, coordenadora do programa de Educação do Unicef no Brasil.