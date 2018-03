'Tem gente inaugurando até maquete', diz Lula

Lula fez referência implícita à apresentação da maquete da ponte que ligará as cidades do litoral paulista de Santos ao Guarujá, feita ontem por Serra. A obra não teve ainda licitação aberta e deve levar anos para ser concluída. Lula deu a declaração ao defender a atuação do governo federal durante a crise financeira global.

Ele citou que 950 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em 2009, no que classificou como o "pior ano" do governo, e 181 mil postos de trabalho foram abertos em janeiro. "Eu vou repetir essas coisas", afirmou, para então fazer a provocação ao provável candidato do PSDB à Presidência da República.

"Nós queremos mostrar como as coisas acontecem nesse País", completou. Em seguida, sem mencionar o nome de Serra, Lula disse que "político mentiroso fala assim: ''Eu mato a cobra e mostro o pau''". "O fato de você mostrar o pau não significa que você tenha matado a cobra", disse ele, divertindo a plateia de trabalhadores da Petrobras que participavam da inauguração da usina.

"E nós falávamos que o discurso de um político verdadeiro é que ele mata a cobra e mostra a cobra morta", continuou. "Mas como nós somos política e ambientalmente corretos, nós não vamos matar cobra nenhuma, vamos deixar a bichinha viver o tempo inteiro e não encher o saco dela (sic), que ela não vai picar ninguém", concluiu.

Dilma

O presidente visitou as instalações da usina ao lado da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata à Presidência pelo PT. Eles cumprimentaram trabalhadores e posaram para fotos. Por causa do intenso calor que fazia na cidade, Dilma dispensou o vermelho que costuma vestir em eventos do PAC e usou uma camisa branca com colar e brinco de pérola. Lula suava muito e, no início do discurso, disse que iria abreviá-lo em respeito aos presentes. Acabou falando por quase 30 minutos.