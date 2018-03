'Tem de aumentar', diz Lula sobre número de ministérios Apesar de dizer, no início da tarde, que não queria comentar a possibilidade de redução do número de ministérios do governo Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acabou falando do assunto durante palestra realizada nesta terça-feira em Brasília. "Não tem de diminuir. Tem de aumentar", disse.