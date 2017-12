´Telemarta´ não agrada no Vale do Paraíba O ´Telemarta´ não caiu bem no Vale do Paraíba, onde há pelo menos 15 dias, muita gente vem recebendo mensagens gravadas por telefone de Marta Suplicy. O telemarketing, ou ´Telemarta´, foi recebido até pelo coordenador do PT na região, José Luiz Gonçalves. "Até para mim ligaram. Ela usou de método mais moderno para fazer campanha para a prévia. Mas eu sou Mercadante". Na região, sete mil pessoas filiadas ao partido têm direito ao voto para escolher entre os pré-candidatos Marta Suplicy e Aloísio Mercadante. "Em cada cidade haverá um lugar de votação e aqui no Vale eu creio que a preferência é pelo Mercadante". Embora tenha nascido na cidade de Santos, na Baixada Santista, Mercadante tem forte ligação com a região, já que tem amigos e familiares em Jacareí e Pindamonhangaba. Mas o ´Telemarta´ não chegou somente aos filiados do partido que devem votar no próximo domingo. Na casa da advogada Maria Estela Guimarães, que mora em Jacareí e nunca se filiou a partido nenhum, a mensagem também chegou. "Ao atender a ligação ouvi a voz de Marta, dizendo ´amigo do PT´. Não tive dúvida e desliguei. Acho um desrespeito, uma invasão abominável. Em casa surtiu efeito contrário, negativo". A advogada completa dizendo que Marta deve ter "herdado" esta prática de Paulo Maluf (PP). "Ele que começou fazendo isso, ligava com mensagens fonadas pras residências". A equipe de Marta confirmou que ela adotou o telemarketing como ferramenta na pré-campanha. A assessoria de imprensa da pré-candidata ao governo paulista, no entanto, informou que as ligações são feitas tendo como base o cadastro de filiados do PT no Estado. Mercadante não havia adotado o telemarketing como estratégia de campanha até esta terça-feira. O senador, porém, não descartou utilizar a ferramenta até domingo, data da prévia. ?Não dá para ligar para todo o Estado. Mas talvez eu consiga até domingo focar em alguma região?, disse.