Teixeira/PT: Gushiken foi 'profundamente injustiçado' O deputado federal Paulo Teixeira, candidato a presidente nacional do PT, disse há pouco, na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro da capital paulista, que o ex-ministro Luiz Gushiken, que morreu ontem, foi "profundamente injustiçado" na ação penal 470 (do mensalão). "O Ministério Público queria chegar aos 40 de condenados, por isso incluiu o nome dele. O MP deve desculpas à família de Gushiken", disse o deputado.