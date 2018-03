Teixeira acusa sócios da VarigLog de serem 'criminosos' Começou a audiência pública da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado em que será ouvido o empresário Marco Antonio Audi, um dos acusados de prática de irregularidades no processo de compra da VarigLog pelo Fundo Matlin Patterson, dos Estados Unidos. O advogado Roberto Teixeira, amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acusado de fazer intermediação irregular nas negociações de venda da VarigLog e da Varig, não compareceu. Enviou carta acusando Audi e outros dois empresários de "criminosos". Os outros dois, Marcos Haftel e Luiz Eduardo Gallo, eram, com Audi, sócios do Matlin Patterson, comprador da VarigLog, e também não compareceram à sessão. Na carta à comissão, Teixeira diz, referindo-se aos três, que responderá a "todos os ataques dos fascínoras que vivem envolvidos em crimes tanto na área civil como na área penal". A comissão ouvirá hoje também o deputado estadual Paulo Ramos (PDT-RJ), que presidiu na Assembléia do Rio uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Varig. Ramos já está na sala da Comissão de Infra-Estrutura. CCC