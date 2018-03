Técnico vê 'vale tudo' no Ministério do Turismo O direcionamento das emendas individuais para o Ministério do Turismo cresceu muito por causa das mudanças promovidas pelo ex-ministro Walfrido Mares Guia (PTB). Ele ampliou o leque de possibilidades de uso das emendas, redobrando o prestígio e a força política da pasta. As facilidades que começaram com Mares Guia foram ampliadas por sua sucessora, Marta Suplicy (PT), e a demanda não parou de crescer. Um técnico da Comissão Mista de Orçamento diz que o Turismo virou uma espécie de "rubrica guarda-chuva" e de setor "faz tudo" a partir de uma portaria do ministério listando obras possíveis de serem financiadas.