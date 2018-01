Tebet vai propor comissão parlamentar da criminalidade O presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), disse que irá propor a criação de uma Comissão Mista de parlamentares para percorrer os Estados, nas próximas semanas, com o objetivo de fazer um diagnóstico das causas do aumento da criminalidade. A proposta será feita na reunião com o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e os líderes partidários, que será realizada amanhã às 15 horas para discutidas propostas a crise na Segurança Pública. A criação da Comissão seria uma forma de o Congresso dar uma satisfação imediata à opinião pública, já que, na prática, qualquer outra proposta só começaria a ser executada depois do recesso parlamentar, uma vez que os presidentes do Senado e da Câmara rejeitam uma convocação extraordinária. "Não se pode levantar expectativa exagerada (sobre a reunião), mas alguma medida haverá de surgir", disse Tebet. Ele acredita que serão levantadas propostas polêmicas como a proibição da venda de armas, a unificação das polícias e a instituição da prisão perpétua, mas observa que o problema da segurança pública não se resolve apenas com a criação ou mudança de leis. "O que adianta fazer leis se um helicóptero desce na penitenciária e liberta os criminosos?", indagou, referindo-se a um resgate ocorrido há cerca de duas semanas na Grande São Paulo. Ramez Tebet disse ainda que o governo federal não está isento da responsabilidade sobre a segurança pública, e que é preciso destinar mais recursos para a capacitação e aparelhamento dos contingentes policiais. "Em muitos Estados, as viaturas estão em pedaços e nem gasolina têm para abastecer os carros da polícia para que ela possa prender bandidos", justificou. "A população sabe que a culpa (da falta de segurança) não é do Congresso, mas está na hora de somar esforços, pois o combate à violência se faz com leis e com ação também", acrescentou Tebet, que defende a instituição da prisão perpétua. "O combate ao crime organizado tem que ser com prisão perpétua mesmo", afirmou, defendendo ainda a instalação de penitenciárias federais de segurança máxima, com as salvaguardas necessárias para não permitir que os criminosos continuem comandando as quadrilhas de dentro dos presídios. "Não acho que o aumento da pena só resolve, mas que intimida, intimida", sustentou o presidente do Senado.