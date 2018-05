TCU vê indícios de superfaturamento na Abreu e Lima

O resultado disso foi um bate-boca entre Tasso Jereissati (PSDB-CE) e a petista Ideli Salvatti (SC). "Sobrou para o mordomo. O TCU virou o Francenildo", disse o tucano, referindo-se ao caseiro Francenildo dos Santos Costa, que denunciou, em 2006, a visita rotineira do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci a uma casa frequentada por lobistas de Ribeirão Preto.

Compareceram à CPI o chefe da secretaria de Obras do TCU, André Luiz Mendes, e o auditor André Delgado Souza. Eles assinaram recentes auditorias na Abreu e Lima que apontam superfaturamentos milionários e sonegação de documentos por parte da Petrobras. Avaliada em R$ 23 bilhões, a obra é uma bandeira do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A senadora Ideli Salvatti fez uma aparição relâmpago no depoimento para atacar os auditores. A petista reclamou da interpretação do Tribunal em relação ao modelo de licitação da Petrobras. A briga é antiga. O TCU contesta decreto que concede regras especiais para a estatal contratar. Quer que a empresa se submeta à Lei de Licitações 8.666/93. Ideli ironizou ainda os quadros apresentados pelos auditores apontando supostas irregularidades nas licitações. " O TCU quer legislar. Estamos perdendo tempo aqui nessa discussão", disse.

"Acho sua posição ridícula. Sai para a acusação, quer desqualificar. Estamos investigando desvios na Petrobras, não os auditores", respondeu Tasso Jereissati. "Não estou falando com Vossa Excelência, mas com o presidente e o relator", rebateu a petista.