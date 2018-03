TCU vê falha em sistema do Dnit para acompanhar obras

Auditoria feita pelo TCU aponto falhas em relação à ausência de regulamentação para uso do sistema e a contas de usuários ativas indevidamente. O TCU também destaca a inexistência de política de controle de acesso dos usuários do Siac.

O tribunal constatou indícios de inconsistências nos valores dos contratos e respectivos itens de serviço cadastrados. Além disso, foram identificadas falhas no cadastro dos contratos e dos fiscais de contrato e no processamento de medições fora dos prazos legais.

De acordo com o TCU, as falhas encontradas representam riscos ao principal processo de trabalho da autarquia. A fiscalização do sistema é uma das quatro auditorias específicas em contratos, sistemas ou processos de tecnologia da informação selecionados a partir das constatações obtidas nas auditorias de controles gerais. As informações são da Agência Brasil.