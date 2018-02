TCU vai investigar contratos de empresa com Petrobras O Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou um processo para investigar os contratos da Manchester Serviço Ltda., empresa que pertence ao senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), com a Petrobras. O procurador Paulo Bugarin, representante do Ministério Público (MP) junto ao TCU, entrou com representação pedindo a apuração das relações entre a empresa e a estatal. O relator do processo será o ministro Raimundo Carreiro. Técnicos do TCU no Rio de Janeiro, onde a Manchester atua dentro da Petrobras, assumiram a tarefa de iniciar a investigação. O processo aberto tem o número 019.190/2011-5.