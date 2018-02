TCU terá projeto de governança em administração pública

O projeto terá a colaboração de organismos internacionais e irá se valer da troca de experiência de países como Chile, França, Alemanha, Coreia do Sul e EUA, afirmou Nardes durante o XXV Fórum Nacional, no Rio. "Temos um grande câncer no Brasil: a gestão pública não é adequada", disse Nardes a uma plateia de economistas e empresários.

O ministro citou as dificuldades de execução do orçamento federal. Em 2012, o montante autorizado foi de R$ 2,4 trilhões, com R$ 1,9 trilhão executados. Apenas 18% (R$ 164 bilhões) sobraram para investimentos. O refinanciamento da dívida do governo consumiu R$ 620 bilhões e as despesas com pessoal R$ 190 bilhões.

À exceção da Defesa Nacional, os demais ministérios aplicaram menos de 50% dos recursos disponíveis no orçamento anual. "Não temos padrões mínimos de governança na administração pública", criticou Nardes, lembrando que por isso há dificuldade dos ministérios em aplicar os recursos disponíveis no orçamento anual.