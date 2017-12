TCU prevê início de análise de contas do governo Dilma em 2015 para a próxima semana

BRASÍLIA - O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, confirmou que a análise das contas de 2015 do governo da presidente afastada Dilma Rousseff terá início na próxima semana. Cedraz disse que a sessão, prevista para o próximo dia 15, será apenas uma "primeira discussão". O julgamento não será realizado no mesmo dia, já que o TCU abrirá um prazo para que Dilma explique os indícios de irregularidades.

Cedraz disse que "não há previsão exata" para o julgamento e que "isso é com o relator" do caso, ministro José Múcio. Com o prazo que será dado à presidente afastada, a análise deve durar mais um mês até um veredicto pela rejeição ou aprovação das contas. O processo no TCU sobre as despesas de 2015 inclui os fatos que embasam o pedido de impeachment: as "pedaladas fiscais" e a edição de decretos de créditos sem autorização do Congresso.

Ele fez uma rápida visita hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Segundo Cedraz, o objetivo da reunião foi apresentar o relatório das atividades do TCU em 2015 e no primeiro trimestre deste ano. Ele destacou que o TCU está buscando modernizar os seus métodos para que o trabalho da instituição seja cada vez mais "tempestivo" e "proativo", para no futuro fazer mais análises preditivas como resposta à sociedade.