TCU elege presidente e vice para 2007 O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) elegeu nesta quarta-feira para o cargo de presidente, o ministro Walton Alencar Rodrigues, e para vice-presidente, o ministro Guilherme Palmeira, segundo informação do site do TCU. A posse será realizada no próximo dia 13. O mandato é de um ano e pode ser renovado uma única vez por igual período. Nesta quarta, os partidos da base aliada decidiram apoiar o deputado Paulo Delgado (PT-MG) para concorrer à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Com isso, outros quatro candidatos indicados por essas legendas sairão da disputa. A escolha de Delgado foi resultado de uma prévia entre os deputados e de uma reunião entre os candidatos e os líderes partidários, com o objetivo de definir um único candidato aliado e evitar que os partidos saiam divididos para o plenário, contribuindo para uma eventual vitória da oposição. O candidato do partido era o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). Além dele, abriram mão da disputa o deputado Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP) e o ex-deputado José Antonio Almeida (PSB-MA). O PSC também vai retirar a indicação que havia feito do secretário-geral da mesa, Mozart Viana de Paiva.