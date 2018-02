TCU diz que repasse depende do IBGE O cálculo das quotas do Fundo de Participação dos Municípios feito pelo Tribunal de Contas da União tem por base dados do IBGE e não considera mudanças na população de um ano para o outro que, se aumentar significativamente, pode prejudicar a cidade. Para amenizar possíveis prejuízos, o TCU lembra que os municípios têm prazo de 20 dias após a publicação dos dados populacionais do IBGE para contestar as informações e solicitar uma correção. Depois do dia 31 de outubro, que é quando o TCU recebe os dados do instituto, as informações não podem mais ser alteradas.