TCU diz que dinheiro para tapa-buraco foi ´jogado na sarjeta´ O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, relator no tribunal dos processos relativos ao setor de transportes, disse nesta quinta-feira, 23, que o dinheiro aplicado na Operação Tapa-Buraco foi "literalmente jogado na sarjeta". "Os técnicos do TCU me disseram que muitas das estradas envolvidas na operação já voltaram a ter problemas. O trabalho feito nelas foi, de fato, superficial", disse Nardes. Anunciada nos primeiros dias deste ano e realizada ao longo do primeiro semestre do ano, a Operação Tapa-Buraco recebeu investimentos de quase R$ 500 milhões para que fossem realizados serviços emergenciais de reparos em quase 27 mil quilômetros de rodovias federais. Desde o início a operação foi polêmica. Muito criticado pela oposição pelo fato de ser lançado justamente em um ano eleitoral, o programa também foi alvo de críticas de especialistas, que afirmaram que as obras eram apenas paliativas. O ministro Nardes também elencou uma série de irregularidades verificadas pelos auditores do TCU, como indícios de sobrepreço e obras sendo executadas sem contrato. Por conta disso, disse o ministro, algumas pessoas responsáveis pelas obras no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) já foram multadas pelo TCU. Nardes, porém, não informou precisamente quantas multas foram aplicadas. Recentemente, o TCU fez uma nova auditoria em cerca de dez trechos do programa, selecionados dentre os cerca de 100 que foram fiscalizados pelo TCU no primeiro semestre. Segundo o secretário de Fiscalização de Obras do TCU, Cláudio Sarian, pelo menos em quatro dos dez trechos selecionados a pista já voltou a apresentar problemas, entre eles o trecho baiano da BR-330 (entre os quilômetros 718 e 830) e da BR-020, em Goiás, do início da rodovia até o quilômetros 252. Para o ministro Augusto Nardes, parte das obras da Operação Tapa-Buraco não foi feita como deveria porque o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) não tem uma quantidade suficiente de técnicos para fiscalizar as obras. Em entrevista coletiva, Nardes disse também que o País tem, anualmente, um prejuízo de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão devido à falta de um trabalho adequado de prevenção contra o desgaste das rodovias e também por conta da precariedade do serviço de pesagem dos caminhões que circulam nas estradas.