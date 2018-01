TCU divulgará lista de inelegíveis, com contas irregulares O Tribunal de Contas da União (TCU) vai divulgar na segunda-feira, dia 3, a relação dos nomes de pessoas físicas com contas julgadas irregulares, para fins de inelegibilidade. A lista será também encaminhada à Justiça Eleitoral e ao procurador-geral Eleitoral. Segundo nota divulgada pelo TCU, a lista inclui cerca 2.900 nomes e será também disponibilizada para consulta no portal do tribunal, via internet. A lista será atualizada até 31 de dezembro, com a inclusão de novos nomes e processos. De acordo com a nota do tribunal, constarão da relação os nomes dos responsáveis "que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível nos últimos cinco anos". E acrescenta: "A declaração de inelegibilidade é competência exclusiva da Justiça Eleitoral e ocorrerá em atendimento à impugnação, por parte de candidato, partido político, coligação ou do Ministério Público".