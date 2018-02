TCU deve checar doações de Graça em cartório O ministro relator do processo que apura o caso Pasadena no Tribunal de Contas da União (TCU), José Jorge, afirmou nesta quarta-feira que irá pedir diligências para apurar a possível doação de bens da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-diretor da área internacional da empresa, Nestor Cerveró. No gabinete do ministro, contudo, ainda não se sabe qual medida será tomada. Segundo fontes ouvidas no Tribunal, a previsão é de que a Corte faça inicialmente um levantamento das doações realizadas e bens em nome de Graça Foster em cartório.