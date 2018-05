TCU detecta falhas em projetos do Ministério da Saúde O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou, em auditoria, falhas nos Programas Saúde da Família (PSF), Saúde Bucal e Agente Comunitário de Saúde, do Ministério da Saúde. Entre as dificuldades, sobressaem-se, de acordo com o TCU, a "má organização e estruturação" dos sistemas municipais de saúde, planejamento e infraestrutura malfeitos e falta de esforço para a promoção da saúde. Conforme o parecer do tribunal, em várias cidades não existia o Plano Municipal e a Programação Anual de Saúde. Em outras, os planos possuíam diversos erros de elaboração.