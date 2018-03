TCU condena ex-prefeitos no MA a devolver R$ 2,6 mi

Na primeira decisão, o TCU condenou Manoel Mariano Souza, ex-prefeito de Barra do Corda, a devolver R$ 1,624 milhão ao Tesouro Nacional por não comprovar a correta aplicação de recursos públicos federais repassados ao município. O prefeito contratou a empresa de construção Ecinza Engenharia Mecânica Ltda, que nunca recebeu os pagamentos. Os beneficiários dos recursos foram a própria prefeitura e o filho do ex-prefeito, na época secretário de Obras. Souza terá também terá de pagar multa de R$ 70 mil ao Tesouro Nacional. Barra do Corda é um município de 81,3 mil habitantes, com PIB per capita de R$ 4.575 (em 2007), ou R$ 381,2 por mês por cidadão, segundo dados do IBGE.

Em outra decisão, o TCU condenou o ex-prefeito de Santa Luzia Ilzemar Oliveira Dutra ao pagamento de R$ 1,013 milhão por não prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre as irregularidades, o prefeito não justificou porque dispensou licitações para obras e um extrato bancário em desacordo com os pagamentos realizados. Ele também foi multado em R$ 10 mil. Assim como Barra do Corda, Santa Luzia tem baixo PIB per capita, de R$ 2.992 ou R$ 250/mês, com 71,5 mil habitantes. Os ex-prefeitos ainda podem recorrer da decisão.