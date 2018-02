TCU breca convênio do Incra em Sergipe O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão do convênio entre o Incra e a União das Associações de Cooperação Agrícola do Assentamento de Jacaré Curituba, em Sergipe. O convênio, de R$ 8,9 milhões, prevê obras de infra-estrutura e ações de capacitação e assistência técnica no assentamento, que beneficiarão 760 famílias. Entre outras irregularidades, o TCU constatou que a entidade não tem estrutura para um projeto de quase R$ 9 milhões.