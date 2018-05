TCU aprova contas do governo com 33 recomendações O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou hoje as contas do governo federal de 2009, com 33 pontos de recomendação. Uma das observações do tribunal foi quanto ao volume de recursos transferidos para instituições privadas ou municípios (R$ 29,8 bilhões), cujas prestações de contas não foram analisadas pelo governo. Os ministros do TCU criticaram também a falta de transparência das informações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).