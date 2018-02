TCU aprova contas do governo com 22 ressalvas O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, com 22 ressalvas e 41 recomendações, as contas do segundo ano do governo Dilma Rousseff (2012). O TCU criticou, principalmente, a série de manobras contábeis feitas no fim de 2012 para aumentar receitas e reforçar o superávit primário - economia feita para pagar despesas com juros da dívida. As operações minaram a política fiscal do País e dividiram a equipe econômica. De acordo com o relator do processo no tribunal, ministro José Jorge, o Brasil corre risco de uma "argentinização" dos indicadores econômicos.