TCU aprova com ressalvas contas do governo Lula de 2005 O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou por unanimidade o parecer do relator, ministro Valmir Campelo, que recomenda a aprovação, com ressalvas, das contas do governo Lula em 2005. Foram feitas 30 ressalvas acompanhadas de recomendações a várias instituições federais. A maioria das ressalvas é sobre dados incompletos ou inconsistentes sobre programas de governo e alguns órgãos federais. Na área de saúde, o relator ressalvou que o governo já cumpriu a meta de aplicar pelo menos R$ 37,1 bilhões no setor por que usou o artifício de incluir como gasto em saúde R$ 2 bilhões do programa Bolsa Família. Com isso, o governo alcançou R$ 37,5 bilhões de gastos no setor.