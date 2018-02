TCU aprova, com ressalvas, contas de 2008 do governo

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira, 9, com ressalvas, as contas do governo federal referentes ao exercício financeiro de 2008. O Tribunal reconheceu que o Poder Executivo observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, mas fez ressalvas sobre 15 temas.

Entre as ressalvas, estão o descumprimento de determinação constitucional para a aplicação de recursos destinados à irrigação, e as "graves deficiências nos dados que deveriam subsidiar a análise dos resultados dos programas de governo". O documento segue agora para o Congresso Nacional, responsável pelo julgamento das contas.

O tribunal recomenda a elaboração de um plano de ação para fortalecer os sistemas de planejamento, avaliação, monitoramento e controle da Administração Pública, para evitar gastos excessivos. "Nos Jogos Panamericanos, por exemplo, o gasto da União foi 18 vezes maior que o previsto", conforme a nota divulgada pelo TCU.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro Augusto Nardes, relator do processo, ressaltou em seu relatório, segundo o TCU, que "a elevada e crescente carga tributária brasileira - maior do que a de países como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Chile e México - tende a reduzir a competitividade nacional na medida em que a economia mundial se torna cada vez mais globalizada".